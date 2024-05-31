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Скрипник прийняв рішення залишитися в Металісті 1925

Станіслав Лисак — 31 травня, 16:49
Скрипник прийняв рішення залишитися в Металісті 1925

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник залишиться в харківському клубі на наступний сезон.

Про це повідомляє видання Tribuna.com.

Власники харківського клубу запевнили фахівця, що достатньо підсилять команду для повернення в УПЛ.

Нагадаємо, Скрипник очолив Металіст 1925 в грудні минулого рокую Під його керівництвом харків'яни виграли лише один поєдинок у весняній частині сезону.

У матчі останнього туру, коли була потрібна тільки перемога, харків’яни поступилися прямому конкуренту — Вересу.

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