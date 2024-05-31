Скрипник прийняв рішення залишитися в Металісті 1925
Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник залишиться в харківському клубі на наступний сезон.
Про це повідомляє видання Tribuna.com.
Власники харківського клубу запевнили фахівця, що достатньо підсилять команду для повернення в УПЛ.
Нагадаємо, Скрипник очолив Металіст 1925 в грудні минулого рокую Під його керівництвом харків'яни виграли лише один поєдинок у весняній частині сезону.
У матчі останнього туру, коли була потрібна тільки перемога, харків’яни поступилися прямому конкуренту — Вересу.