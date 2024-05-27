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Гвардіола має намір покинути Манчестер Сіті наступного сезону

Станіслав Лисак — 27 травня, 18:38
Гвардіола має намір покинути Манчестер Сіті наступного сезону

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола має намір покинути клуб у наступному сезоні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

В іспанського фахівця залишилося 12 місяців контракту, який він не продовжуватиме, попри спроби керівництва клубу.

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У нинішньому сезоні Манчестер Сіті з Гвардіолою став чемпіоном. Для "містян" це 10-й титул АПЛ в історії та 6-й під керівництвом Гвардіоли (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

Окрім цього манкуніанці з іспанським тренером виграли першу Лігу чемпіонів у історії, 4 Кубки ліги та 2 Кубки Англії. Напередодні Ман Сіті поступився Манчестер Юнайтед у фіналі Fa Cup.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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