Тренер Лівого берега: Нам ще доведеться трохи страждати

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак розуміє, що в матчах Української Прем’єр-ліги його команді доведеться страждати заради результату.

Про це він сказав у коментарі після нульової нічиєї з Колосом. Слова Первака наводить сайт Лівого берега.

"Після матчу маю тільки позитивні емоції. Здобули одне очко на виїзді проти хорошої команди. В Колосі є багато кваліфікованих футболістів, хороший тренерський штаб. Ми готувалися до цієї гри, знали, проти кого гратимемо. Але в нас були проблеми з виходом з оборони. В нас є над чим працювати.

Щодо гри можу сказати, задоволений, що не пропустили. В цьому матчі в нас не виходила гра в атаці. Нам ще доведеться трохи страждати, по-іншому не буде ніяк – ми дебютанти. Хотілося, щоб футболісти грали в пас, щоб не втрачали мʼяч у простих ситуаціях. Але від матчу до матчу в нас дуже серйозні опоненти. Важливо не помилятися біля власних воріт, щоб не допомагати команді суперника.

Погода? Так, вона вплинула на футболістів, з мʼячем було важче працювати, але обидві команди відчули наслідки дощу. Настрій після гри позитивний, гра була за шість очок. Сьогодні сказав гравцям, що стратегічне завдання на сьогодні – не програти, адже ми з Колосом сусіди в таблиці. Продовжуємо працювати і дивимося тільки вперед!" – сказав Первак.