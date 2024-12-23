Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лупашко – про Невеса: Хочемо забитих голів

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 22:45
Лупашко – про Невеса: Хочемо забитих голів
Владислав Лупашко
УПЛ ТБ

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив виступи форварда команди Ігора Невеса у першій частині сезону.

Слова спеціаліста наводить пресслужба УПЛ ТБ.

"Усі хочуть забитих голів та створених моментів від нападника. З моментами Ігор справляється, а з голами – поки що не дуже. Ми над цим працюємо та підтримуємо його.

Найбільший здобуток – це коли після незабитого пенальті усі вболівальники почали скандувати його ім'я та підтримувати. Навіть його дружина заплакала", – розповів Лупашко.

За підсумками першої частини сезону Карпати розмістились на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 24 очки.

На рахунку Невеса одна результативна передача у 17 матчах чемпіонату Україна та одному кубковому поєдинку.

Раніше президент львів'ян оцінив можливість виходу команди у єврокубки.

Карпати Владислав Лупашко Ігор Невес

Ігор Невес

Ми не повинні вішати всіх собак на нього: Лупашко вступився за антигероя матчу з Інгульцем

Останні новини