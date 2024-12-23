Лупашко – про Невеса: Хочемо забитих голів

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив виступи форварда команди Ігора Невеса у першій частині сезону.

Слова спеціаліста наводить пресслужба УПЛ ТБ.

"Усі хочуть забитих голів та створених моментів від нападника. З моментами Ігор справляється, а з голами – поки що не дуже. Ми над цим працюємо та підтримуємо його.

Найбільший здобуток – це коли після незабитого пенальті усі вболівальники почали скандувати його ім'я та підтримувати. Навіть його дружина заплакала", – розповів Лупашко.