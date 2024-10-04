Ми не повинні вішати всіх собак на нього: Лупашко вступився за антигероя матчу з Інгульцем

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко вважає, що не варто звинувачувати Ігора Невеса в тому, що він не реалізував пенальті в ендшпілі матчу з Інгульцем.

Про це наставник сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить сайт Карпат.

"Футболісти повинні вирішувати на футбольному полі ці моменти в плані того, що вони відпрацьовують на тренуванні. Коли гравець взяв м’яч для пробиття пенальті, то його не повинні збивати. Якщо ухвалив рішення бити, то має робити це. Такі моменти дуже важливі, тож ми повинні завжди підтримувати один одного. Ігор не забив, але ми не повинні вішати на нього всіх собак через те, що ми не виграли цей поєдинок", – сказав Лупашко.

Насичений поєдинок між Карпатами та Інгульцем завершився нульовою нічиєю. Львів’яни здобули лише одну перемогу в останніх семи турах. Зазначимо, що в 9 матчах сезону-2024/25 Невес не відзначився жодною результативною дією.