Фортуна була на нашому боці: Бабич – про перемогу Чорноморця над Колосом у 18 турі

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував перемогу над Колосом (2:1) у 18-му турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що за рівної гри фортуна була на боці його команди.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Можу сказати, що сьогодні при рівній грі ми забили на 1 гол більше, хоча моменти були як у Колоса, так і у нас. Можна сказати, що фортуна була на нашому боці. Багато ще працювати, тому що ми дуже багато привозили самі собі моментів, після яких почали трошки нервувати.

Але в цілому я задоволений тим, що ми проявили характер, після 0:1 зробили камбек. Я дуже вдячний хлопцям. Приємно перемагати в 1-му турі після зимової паузи, а на виїзді перемагати – вдвічі приємніше", – зазначив тренер "моряків".

Бабич також прокоментував виступ новачків клубу, наголосивши, що дуже хвилювався за їхній дебют.

"Звичайно, я хвилювався з приводу новачків. Магомед Кратов дебютував в УПЛ, Раян, той же Гіо. Кратов трошки привіз і потім відмазався, віддавши суперпас на Кирила Попова.

Звичайно, ми дуже раді за Попова, тому що він відкрив, дай Бог свою гольову серію, забивши такий важливий для нас м’яч. Він також потрібен і для нього як для нападника", – підкреслив Бабич.

Колос залишився на 11 сходинці турнірної таблиці, маючи 18 очок після 18 зіграних матчів. Чорноморець же обійшов Оболонь та піднявся на 14 місце (зона перехідних матчів). У клубу 15 балів.

Нагадаємо, у першому колі "моряки" також перемогли Колос з рахунком 1:0.