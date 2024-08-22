Мареска — про трансфер Галлахера: Не тільки Челсі змушений так вчиняти

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що не тільки вони змушені розставатися зі своїми вихованцями, багато команд так зараз роблять.

Його слова передає BBC.

"Не тільки Челсі змушений так вчиняти, багато команд розстаються зі своїми вихованцями. Це викликає жаль, адже ми всі до них прив'язані.

Однак зараз правила дещо змінилися, і клубам доводиться продавати своїх випускників академій. Нам залишається, принаймні, з розумінням ставитися до такої ситуації", — сказав Мареска.

24-річний англієць є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні він відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Зазначимо, що його перехід до "матрацників" мав відбутися раніше, але попри проходження медогляду, він повертався з Мадрида до Лондона, через не повне узгодження певних умов.

Нагадаємо, раніше Челсі підписали гравця Атлетико Мадрид Жоау Фелікса, який раніше вже виступав за "синіх".