Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Неочікуваний поворот подій: Галлахер повертається в Челсі після досягнення домовленостей з Атлетико

Микола Дендак — 13 серпня, 19:53
Неочікуваний поворот подій: Галлахер повертається в Челсі після досягнення домовленостей з Атлетико

Півзахисник лондонського Челсі Конор Галлахер повертається в Англію, попри досягнення принципової домовленості з Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що "пенсіонери" хотіли повернення футболіста до свого складу, оскільки керівництво "матрацників" досі не підписало угоду щодо трансферу гравця.

Окрім цього, за інформацією інсайдера, 24-річний англієць вже пройшов обстеження в Мадриді та домовився щодо контрактних умов. Повідомлялося, що за перехід Галлахера Челсі отримає 42 млн євро, а футболіст підпише контракт на 5 років.

Конор є вихованцем "пенсіонерів", він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі знову став головним ньюзмейкером трансферного ринку. Влітку "сині" підписали чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.

Челсі Фабріціо Романо Атлетико Мадрид Конор Галлахер

Конор Галлахер

Атлетико завершує трансфери Галлахера та Альвареса
Галлахер погодився приєднатися до Атлетико
Челсі домовився з Атлетико про трансфер півзахисника
Атлетико та Челсі близькі до угоди щодо трансферу Галлагера
Атлетико може підписати гравця Челсі

Останні новини