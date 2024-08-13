Неочікуваний поворот подій: Галлахер повертається в Челсі після досягнення домовленостей з Атлетико

Півзахисник лондонського Челсі Конор Галлахер повертається в Англію, попри досягнення принципової домовленості з Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що "пенсіонери" хотіли повернення футболіста до свого складу, оскільки керівництво "матрацників" досі не підписало угоду щодо трансферу гравця.

Окрім цього, за інформацією інсайдера, 24-річний англієць вже пройшов обстеження в Мадриді та домовився щодо контрактних умов. Повідомлялося, що за перехід Галлахера Челсі отримає 42 млн євро, а футболіст підпише контракт на 5 років.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Conor Gallagher, on his way back to London, on private flight now!



Chelsea wanted him to return as Atlético deal still in stand-by. 🛫



All done between Conor/Atléti, medical and documents included… but no final signatures from Atléti.



↪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Story remains open. pic.twitter.com/jed9SdF28A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

Конор є вихованцем "пенсіонерів", він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі знову став головним ньюзмейкером трансферного ринку. Влітку "сині" підписали чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.