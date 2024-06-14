Тренер Агробізнеса: Зараз менше виходить спілкуватися з керівниками, бо вони на війні

Керівники Агробізнеса зараз значно менше займаються справами клубу, адже захищають Україну від окупантів.

Про це головний тренер команди Олександр Чижевський розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Зрозуміло, що зараз менше часу з ними контактуємо, але на зв’язку з президентом (Олег Собуцький – прим.), з віцепрезидентом і з іншими представниками клубу. Зрозуміло, що зараз менше виходить спілкуватися, бо вони на війні, але по можливості, один-два рази на місяць ми виходимо на зв'язок і обговорюємо різні питання щодо діяльності клубу та команди.

Всі розуміють, що зараз важко, але буде перемога – все тоді повернеться і буде все гаразд. Можливо, тоді і завдання будуть серйозніші. Зараз головне завдання – перемогти у війні", – сказав Чижевський.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення більшість гравців волочиської команди не повернулися в Україну зі зборів, які проходили в Туреччині. В підсумку Собуцький вирішив розпустити команду і формувати склад наново.

У сезоні-2023/24 Агробізнес посів 8 місце у групі "Чемпіонська" Першої ліги.