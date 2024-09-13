Тренер Агробізнеса: Президент на фронті, тому спілкуємося з ним у телефонному режимі

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський розповів, що комунікація з президентом клубу Олегом Собуцьким відбувається в телефонному форматі, адже він перебуває на фронті.

Про це Чижевський сказав у інтервʼю "Українському футболу".

"Перед початком чемпіонату ставили собі за мету грати у свій найкращий футбол у кожному матчі. Якщо буде гра, то і результат прийде. Хочеться втримувати свою переможну серію, але для цього треба багато працювати. Необхідно дотримуватися свого ігрового стилю, а не дивитися у таблицю. Футболістам зараз важливо не розслаблятися, а продовжувати працювати. У футболі ніхто не застрахований від поразки. З президентом спілкуємося у телефонному режимі, адже він на фронті. Президент у піднесеному настрої після останніх результатів Агробізнеса", — сказав Чижевський.

Команда з Волочиська виграла всі 5 стартових матчів у Першій лізі-2024/25, але несподівано поступилася аматорському Миколаєву в першому попередньому раунді Кубку України.