Голова скаутського відділу Наполі перейде до Арсенала – BBC

Голова відділу скаутингу Наполі Мауріціо Мікелі погодився приєднатися до лондонського Арсенала.

Про це повідомляє журналіст BBC Самі Мокбель.

Наразі невідомо наскільки широкими будуть повноваження Мікелі в Лондоні.

Відзначається, що в Арсеналі цінують роботу італійського скаута протягом останніх років. Зокрема йому приписують підписання Марека Гамшика, Кім Мін Дже та Хвічі Кварацхелії.

Італійські інсайдери Фабріціо Романо та Нікола Скіра також підтвердили інформацію про відїід Мікелі з Наполі найближчим часом.

Нагадаємо, що Арсенал наразі лідирує в Англійській Прем'єр-лізі, маючи 26 очок після 11 турів. Перевага над другим Манчестер Сіті складає 4 залікових пункти.

Раніше стало відомо, що колишній скаут Арсенала та спортивний директор Ліверпуля Деміен Комоллі став генеральним директором Ювентуса.