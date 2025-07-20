Майбутнє Зінченка та надії на трофей: як Арсенал перебудовується влітку

Чемпіон продовжує розповідати про трансферне міжсезоння топклубів.

Раніше ми розповідали про Ліверпуль, Реал і Манчестер Сіті – а четвертим у нашому списку буде клуб, який довго тролили за четверті місця, лондонський Арсенал.

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Арсенал закінчив минулий сезон на другому місці в Англійській Прем'єр-лізі і в півфіналі Ліги чемпіонів. Коли пишеш ці слова, здається: ну, відмінний же сезон! Востаннє до такої пізньої стадії ЛЧ "каноніри" доходили в сезоні-2008/09, але тоді вони посіли четверте місце в таблиці.

Другими вони були не раз, першими не були з 2004-го. Можна порівнювати з сезоном-05/06, коли стали четвертими, але дійшли аж до фіналу – але, в будь-якому випадку, вище вони не були дуже давно...

І тут саме час сказати "в тому-то й справа". Можна скільки завгодно вказувати на шикарний стадіон, на прогрес гравців, на посилення зірками – але великих титулів Арсенал не виграє вже 20 років. І всі ці аргументи за в якийсь момент стають аргументами проти – якщо ви такі круті і класні, то чому не виграєте?

Ба більше, в якийсь момент виникли проблеми навіть з "невеликими" титулами. Ньюкасл виграшем Кубка Ліги перервав 70-річну серію без перемог; Тоттенгем перемогою в Лізі Європи перекреслив аналогічну серію довжиною в 17 років; у Челсі й серія була недовгою, але він здобув пару кубків у 2025-му; Ман Сіті вигравав Кубок Англії у 2023-му; з МЮ і Ліверпулем все зрозуміло; навіть Крістал Пелас взяв свій Fa Cup нещодавно.

А Арсенал без титулів вже п'ять років: Артета прийшов в команду на самому дні, виграв Кубок – але всі десятки посилень не допомогли йому доповнити нагородний лист хоч чимось.

На щастя для фанатів Арсенала, клуб це розуміє – і це літо витрачає на нові і нові посилення.

Хто вже прийшов

Віктор Дьокереш. Хоч трансфер шведа ще не оголосили, але усі провідні інсайдери в один голос заявляють, що цей перехід майже гарантований. Арсенал багато років мучився без бомбардира. Зараз смішно бачити, як Олів'є Жіру намагаються витягнути в легенди клубу заднім числом.

Весь час, що француз грав саме за "канонірів", його гнобили за те, що він слабший за Агуеро, Суареса, Кейна – але через три, п'ять, десять років його гра на Емірейтс виглядає все краще і краще.

Просто тому, що спочатку Ляказетт, потім Жезус, а під кінець минулого сезону взагалі Мікель Меріно на позиції центрфорварда виглядають набагато гірше. Обамеянг своєю поведінкою перекреслив можливості згадувати про себе з ностальгією.

Найцікавіше, що клуб витрачається серйозно, і на посилення форвардами в тому числі. Жезус коштував Арсеналу 52 мільйони євро, та й в принципі виглядав дуже-дуже гідно в Манчестер Сіті, де грав раніше. Але за останні п'ять років до середньої, мінімальної за мірками топклубів планки у 20 голів за сезон у всіх турнірах хтось добирався тільки один раз – і це був Букайо Сака, вінгер.

Ба більше, від деяких форвардів, які демонструють найвищий рівень, Артета позбавляється сам. Міка Бірет у минулому сезоні зробив майже неможливе: включився в бомбардирську гонку Ліги 1, перейшовши в французький клуб лише в січні. 16 матчів за Монако принесли 13 голів – такий форвард точно не потрібен Арсеналу, який позбувся його у 2024-му?

Фоларін Балогун забивав 22 голи за сезон в Реймсі – і щодо нього Артета заслуговує на те саме запитання. Все більш обґрунтованою виглядає думка, що тренер, який постійно говорить про "домінування", занадто обмежує атаку, не дає розкритися форвардам. Тут і відхід плеймейкера Сміт-Роу в Фулгем, де він просто розквітнув, доповнює картину.

Щоб розв'язати цю проблему, до Лондона приїжджає людина, чия результативність просто вражає. Швед Віктор Дьокереш у минулому сезоні забив 54 голи – коли таке читаєш, створюється відчуття, що мова йде взагалі не про футбол. Навіть у НХЛ найрезультативніший швед, Вільям Нюландер, забив за минулий сезон "всього" 45 – і, наприклад, Ібрагімович за жодний сезон своєї нескінченної кар'єри не добирався до позначки в 54 м'ячі.

Це число, наче якийсь велетень, кидає тінь на всі додаткові фактори – яких, чесно кажучи, багато. Вже, напевно, всі знають про Брайтон як про команду, яка чудово знаходить і розкриває гравців, щоб потім продати Кайседо, Кукурелью, Мак Алістера в топклуби... Але цей же Брайтон, підписавши Дьокерша за 1 мільйон у Швеції, пізніше продав його за 1,2 мільйона. У 2021 році справа була.

"Чайки" дурні? Та як сказати: в орендах до того моменту він не показував абсолютно нічого. Потім, правда, в Ковентрі, який його купив, став забивати багато, але... Це Чемпіоншип, його дивно навіть порівнювати з АПЛ. Як, до речі, і чемпіонат Португалії. Граючи проти середньостатистичних представників Ліги НОС, Віктор має безліч стовідсоткових моментів. В АПЛ так не буде.

Плюс до цього треба розуміти, що саме на "митарства" Чемпіоншипом, другою Бундеслігою (в Санкт-Паулі людину відправляли!), чемпіонатом Португалії Віктор витратив дуже багато часу. Йому вже 27 – грати, звичайно, він може, довго, але вигідно Арсенал його навряд чи продасть. А коштувати він буде дуже-дуже дорого: сторони зараз, вже домовившись про факт переходу, торгуються за кожен євро, але діапазон від 65 до 75 мільйонів.

Арсенал намагається розв'язати головну проблему великими, потужними витратами. Витратою, яку, судячи з усього, навіть не намагається відбити перепродажем і яку Віктор повинен компенсувати титулом. Подивимося, до чого це призведе. Ман Сіті, купивши бомбардира (навіть теж "вікінга"), виграв требл, а ось Реал провів найгірший сезон за багато років.

У будь-якому випадку, Віктор знаходиться у виграшній позиції: йому достатньо зберегти всього 50% від португальської результативності, щоб його трансфер записали в успішні.

Ноні Мадуеке і Кепа Аррісабалага. У трофейної "посухи" є одна проблема: зростання токсичності всередині вболівальницького ком'юніті. У цьому випадку переходи Кепи і, особливо, Ноні, викликали хейт у фанатів через те, що обидва гравці з Челсі. Арсенал, по-перше, допомагає сусідам вписатися у фінансовий фейр-плей, а по-друге, йде стежкою, яка вже не раз підводила. Вілліан, Давід Луїс, Рахім Стерлінг – явні невдачі "канонірів", які перейшли з Челсі, Чех і Жоржиньо як мінімум не блиснули.

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Все це, звичайно, не більше, ніж забобони. Один Гаверц вартий багатьох умовних "флопів" з Челсі, без нього в атаці Арсенала було б у минулому сезоні зовсім сумно. Лондон в Англії неймовірно виділяється на тлі інших міст, не дивно, що найрізноманітніші гравці хочуть навіть після відходу з одного місцевого клубу залишитися в столиці – і в іншому напрямку (Ешлі Коул, Жиру) такі трансфери теж проходять. Все знову і знову зводиться до того, що Арсеналу треба вигравати – і тоді ніхто не буде згадувати, звідки вони переманювали гравців.

А так, посилення лави запасних, причому дуже різне. Кепа за 5 мільйонів євро виглядає пограбуванням століття: нагадаю, що в Челсі іспанець переходив за 80, але за роки в оренді став грати тільки краще. Для заміни Давіда Раї він підійде відмінно.

Мадуеке, звичайно, повинен додати варіантів в атаці, але він обійдеться "канонірам" в 55,4 мільйона – чи не дорого за запасного? Шансів грати в основі при Сака у Ноні дуже мало.

Мартін Субіменді. А ось за цей трансфер потрібно сказати спасибі Артеті і розвитку клубу в потрібному напрямку. До цього літа Мартін був, мабуть, найкращим опорником світу з тих, хто не грає в топклубах, і ним цікавились майже всі гранди, яким потрібні були гравці цієї позиції.

У минулому сезоні його хотів купити Ліверпуль, але Субіменді публічно відмовився, пославшись, що ментально йому ближче Басконія. Але зараз він гратиме за Арсенал, де в центрі поля Меріно (грали разом п'ять років), тренер Артета (баск, уродженець Сан-Себастьяна) – ну і Аррісабалага теж вчасно перейшов.

Ліверпуль, звичайно, і так не прогадав (у нього нідерландський тренер допоміг вийти на новий рівень Гравенберху), але зараз Арсенал отримує додатковий апгрейд центру поля. Райс підходить тільки як опорник, це абсолютно очевидно – але з Райсом-руйнівником, Субіменді-метрономом і Едегором-плеймейкером Арсенал може мати один з найкращих центрів поля у світі.

Крістіан Нергор. Щаслива команда, яка може брати в запас таких гравців. Нергор – відмінний опорник, який не має жодного шансу на статус основного гравця Арсенала. Принаймні, так здається зараз, коли данець тільки переходить. Але гравець, у будь-якому випадку, дуже класний і навіть у моменти, коли буде потрібна ротація, "каноніри" в рівні не просядуть.

Можливо, до речі, що через цей трансфер Єгор Ярмолюк буде більше грати в Брентфорді – і щобільше, сам цей трансфер з боку "бджіл" може послужити свідченням, що тепер на українця будуть робити ставку як на основного.

Хто вже пішов

Томас Партей. Одна з речей, за яку потрібно похвалити Арсенал – він з ідеальним таймінгом розпрощався з проблемним активом. Чутки щодо проблем Партея з законом ходили останні два роки, але він був потрібен клубу на полі.

"Каноніри" випускали його весь час, що чутки були чутками, але контракт не продовжували. У підсумку опорник йде в те саме літо, коли йому виставили звинувачення за мотивами зґвалтування. Далі це стає його проблемами, а на клуб тінь не падає – і центр поля без нього, мабуть, навіть посилений.

Жоржиньо. Якось навіть сумно, що такий гравець йде так тихо. Чемпіон Європи, ключовий гравець Наполі, Челсі, збірної Італії – і він прощається з Європою всього в 33 роки, після сезону з 705 хвилинами в АПЛ. Нічого не поробиш: темп в АПЛ високий, бразилоіталієць його в якийсь момент перестав витримувати – а у бразильців зараз занадто сильна ліга, щоб затягувати повернення додому.

Кіран Тірні. Лівий захисник повертається додому – в Селтіку він починав кар'єру. Крім Селтіка і Арсенала, в кар'єрі Тірні була тільки оренда в Сосьєдад: і якщо тоді, в сезоні-23/24, він переконав переходити Меріно і Субіменді, це найбільше його досягнення в якості гравця Арсенала. Хороший, старанний захисник – але в минулому сезоні він став четвертим у черзі гравцем на лівий фланг.

Такехіро Томіясу. Велика кількість травм не дозволила японцю залишити на Емірейтс серйозний слід. Бен Вайт прекрасно зарекомендував себе на правому фланзі оборони, тому попрощалися з Томіясу без зайвої рефлексії.

Що ще належить зробити

Головне, що потрібно тут відзначити: Арсенал вже проробив велику роботу на ринку. У центрі поля прощання з ветеранами принаймні має пройти безболісно, в атаку планується ядерне посилення, про лаву запасних "каноніри" теж думають. Залишилися деталі – але, вибачте, деталі регулярно і створюють різницю між першим і другим місцем. Останні штрихи теж важливі.

Зокрема, Арсенал планує підсилитися Крістіаном Москерою. Центральний захисник Валенсії фактом своєї появи перетворив одну з найбільш клоунських оборон ліги в абсолютно боєздатну. Крістіан молодий (тільки-но виповнилося 21 рік), може прогресувати – і у нього дуже низька ціна.

З Валенсією у нього залишається рік за контрактом, і торги йдуть на дуже низьких висотах, близько 20 мільйонів євро. Для топклубу АПЛ купувати таких гравців в запас абсолютно нормально.

Найважливіше завдання для менеджменту Арсенала – знайти заміну Мартіну Едегору. Норвежець, безумовно, один з кращих гравців клубу і всієї ліги, але повноцінної заміни йому немає. "Каноніри" зараз торгуються з Крістал Пелас щодо Еберечі Езе – дуже яскравого і талановитого гравця, окраси клубу, але він коштує дорого.

Плюс до цього треба розуміти, що якщо Едегор був першим-другим за класом гравцем Арсенала, то і Гаверц входив в десятку. Трансфер Дьокерша позбавляє його статусу основного, але на позиції плеймейкера він грав не рідше, ніж завершувача. Варіант із дублером відразу на двох позиціях (заодно з почесним статусом "джокера", якого в Англії цінують, як ніде) може бути оптимальним – і залишити німцеві достатньо часу, щоб він не захотів йти.

Родріго, мабуть, приречений бути на радарах всіх топклубів до вересня. Обґрунтовано: важливий гравець Реала, який вигравав все, раптово стає доступним. І все ж Арсеналу він потрібен менше, ніж іншим. Бразилець частіше грав праворуч, де Сака не залишає шансів на основу – ліворуч, де в Арсенала більше проблем, він не такий ефективний. А коштувати такий гравець буде дуже дорого… Загалом, не вірю в цей трансфер.

Не менш важливо для "канонірів" попрощатися з тими, хто вже не потрібен. У тому складі, що формується, вже і Жезусу немає місця – але він, судячи з усього, залишається. Обпікшись на молоці після жаху кінця минулого сезону, коли в атаці грати було просто нікому, Арсенал дме на воду, залишає Габріеля третім варіантом на кілька позицій.

Не завадило б знайти нові команди глибоким дублерам: півзахисникам Фабіу Вієйрі та Самбі Локонге, воротарю Хену, а також цьому хлопцю під 17-м номером, забув прізвище...

Так, ми дожили до моменту, коли можна написати майже весь текст про Арсенал, не згадавши про Зінченка. Олександр добре виглядав у тих матчах, коли отримував час – але як же мало було цього часу! 715 хвилин за весь сезон, у всіх турнірах – все одно що вісім матчів за рік зіграти. І це рік, протягом якого Саші виповнилося 28 – тобто час розквіту.

І так у Зінченка всю кар'єру. Найбільш енерговитратний сезон у його кар'єрі – 2022/23, коли у всіх турнірах він награв 2339 хвилин за Арсенал. Це 26 матчів – начебто чимало, але це менше половини сучасного сезону топклубу. А був і сезон-21/22 з 1543 хвилинами, і -19/20 з 1476 – час, коли українець вже переріс юніорський вік, але все одно сидів у запасі.

На початку літа багато розмов ходило про Мілан. Це міг бути ще один легендарний клуб у біографії Зінченка, який міг би практично гарантувати йому місце в основі. Але зараз про це й мови немає.

Ходять розмови про Вест Гем, але і це дуже сумнівно, якщо згадати про фактор зарплати. За нею українець входить до першої десятки Арсенала (тобто зарплата у нього рівня основи) – і Мілан 150 тисяч фунтів на тиждень, звичайно не потягнув, як навряд чи потягнуть і "молотки".

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Ми всі звикли пов'язувати з комфортною пенсією чемпіонати Близького Сходу, але зараз дуже схоже, що один з лідерів збірної України знайшов особисту Саудівську Аравію на півночі Лондона. Зарплата величезна, місце проживання дуже комфортне, клуб грає в Лізі чемпіонів і АПЛ, так що пару раз за сезон в будь-якому випадку дають зіграти перед величезною аудиторією – що ще потрібно?

Хотілося б, щоб Зінченку було "потрібно" нових перемог і визнання. У спорті це називається амбіційністю. Але дуже схоже, що гравець, який першу половину кар'єри провів як професійний запасний, готовий так провести і другу.

Орієнтовний склад після літнього трансферного вікна

Рая (Аррісабалага) – Вайт (Тімбер), Саліба (Москера), Магальянш (Ківер), Льюїс-Скеллі (Калафьорі) – Райс (Нергор), Субіменді (Меріно), Едегор (Гаверц) – Сака (Мадуеке), Дьокерш (Гавецр), Мартінеллі (Троссар)

У новий сезон Арсенал входить з дуже сильною командою. Але вона була сильною і в минулому сезоні, а "каноніри" все одно залишилися без титулів. Артеті потрібно щось робити не тільки з кадрами, але і зі стилем – інакше жодне підсилення не допоможе перервати безтрофейну серію.