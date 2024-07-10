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Один з найкращих бомбардирів Бундесліги не пройшов медогляд у Боруссії

Олександр Булава — 10 липня, 22:31
Один з найкращих бомбардирів Бундесліги не пройшов медогляд у Боруссії

Нападник збірної Гвінеї та Штутгарта Серу Гірассі не пройшов медогляд в дортмундській Боруссії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Під час медичного огляду Серу Гірассі було виявлено травму, яка потребує додатковогодослідження", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "джмелі" заплатять за форварда 18 мільйонів євро та підпишуть з 28-річним нападником 4-річний контракт.

Гірассі є другим найкращим бомбардиром Бундесліги сезону-2023/24 після нападника Баварії Гаррі Кейна. На рахунку гвінейця 28 голів у 28 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, новим головним тренером Боруссії став Нурі Шахін.

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