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Боруссія Дортмунд посилиться другим найкращим бомбардиром Бундесліги

Владислав Уткін — 27 червня, 14:24
Боруссія Дортмунд посилиться другим найкращим бомбардиром Бундесліги

Дортмундська Боруссія підпише нападника збірної Гвінеї та Штутгарта Серу Гірассі.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

"Джмелі" заплатять за форварда 17,5 мільйонів євро, які прописані у контракті гравця.

Гірассі є другим найкращим бомбардиром Бундесліги сезону-2023/24 після нападника Баварії Гаррі Кейна. На рахунку гвінейця 28 голів у 28 матчах чемпіонату.

Раніше ми повідомляли, що новим головним тренером Боруссії став Нурі Шахін.

Боруссія Дортмунд Штутгарт Серу Гірассі

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