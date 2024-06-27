Боруссія Дортмунд посилиться другим найкращим бомбардиром Бундесліги

Дортмундська Боруссія підпише нападника збірної Гвінеї та Штутгарта Серу Гірассі.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

"Джмелі" заплатять за форварда 17,5 мільйонів євро, які прописані у контракті гравця.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Serhou Guirassy to Borussia Dortmund, here we go!



BVB have received the green light from player side after working on this deal for months.



Guirassy has accepted and formal steps will follow.



BVB will pay the release clause around €17.5m to Stuttgart. pic.twitter.com/QGtXAU8LRH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

Гірассі є другим найкращим бомбардиром Бундесліги сезону-2023/24 після нападника Баварії Гаррі Кейна. На рахунку гвінейця 28 голів у 28 матчах чемпіонату.

Раніше ми повідомляли, що новим головним тренером Боруссії став Нурі Шахін.