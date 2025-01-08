Ренн підписав голкіпера збірної Франції

Голкіпер збірної Франції Бріс Самба перейшов із Ланса в Ренн.

Про це повідомляє пресслужба бретонського клубу.

Контракт розрахований до літа 2029 року, сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Зарплата Самба після переходу зросле більш ніж удвічі: з 210 до 500 тисяч євро на місяць.

За Ланс 30-річний воротар виступав з літа 2022 року. Сумарно за цей час голкіпер провів за клуб 96 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 96 голів і 37 разів зберіг свої ворота недоторканими.

Рішення Ренна підписати нового голкіпера пов’язане зі слабкими виступами 39-річного ветерана Стіва Манданда у поточному сезону.

Нагадаємо, Самба є гравцем збірної Франції, за яку сумарно провів три матчі. Вчора головний тренер дворазових чемпіонів світу Дідьє Дешам оголосив про те, що покине свій пост у 2026 році.