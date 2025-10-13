Російський воротар змінив футбольне громадянство, щоб грати за збірну Норвегії

Воротар Буде/Глімт Нікіта Хайкін відмовився від російського футбольного громадянства та планує отримати норвезьке.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

На сторінці Хайкіна у системі ФІФА у графі "громадянство" замість Росії вказана Велика Британія. Але це тимчасово, оскільки 30-річний голкіпер розраховує знову змінити дані, отримавши норвезьке громадянство.

Він вже склав мовні іспити, маючи бажання представляти Норвегію на міжнародній арені. Після завершення процесу отримання нового громадянства, Хайкін матиме одразу чотири паспорти: російський, ізраїльський, британський та норвезький.

За свою кар'єру Хайкін жодного разу не зіграв за збірну Росії. Він відповідав відмовою на всі запрошення тренерського штабу російської команди. Повідомляється, що таких запрошень було щонайменше чотири. Він не має бажання виступати за Росію та натякнув, що до нього більше не варто звертатися.

У березні 2019 року Нікіта Хайкін приєднався до норвезького Буде/Глімт. У січні 2023 року він перебрався до англійського Брістоль Сіті у статусі вільного агента, проте через всього два місяці він повернувся назад. За цей час у складі Буде/Глімт Хайкін чотири рази ставав чемпіоном Норвегії.

Нагадаємо, що майже рік тому Нікіта Хайкін уперше висловив бажання отримати норвезький паспорт, проте "не з футбольних причин".