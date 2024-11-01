Я люблю цю країну: відомий російський голкіпер хоче отримати громадянство Норвегії

Російський воротар футбольного клубу Буде-Глімт Нікіта Хайкін зізнався, що хоче отримати норвезький паспорт.

Про це він сказав у коментарі для видання Nrk.no.

" Так, цього я хочу. Не з футбольних причин, а через мою родину. Моя наречена – норвежка. Я планую тут жити. Я хотів би стати норвежцем, я люблю цю країну", – сказав 29-річний футболіст.

Хайкін у юнацькому віці займався в академіях Челсі, Редінга та Портсмута. З 2015 до 2017 року був на контракті з російськими Мордовією та Кубанню. Потім грав за ізраїльські клуби, а з березня 2019 року виступає за Буде-Глімт.

Нікіта має досвід виступів за молодіжні збірні Росії. За першу команду не грав. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 1,7 млн євро.

У себе в соцмережах Хайкін у березні 2022 року написав: "Моє повідомлення досить просте. Ми всі хочемо миру". А осінню того року заявляв, що не думав, що війна триватиме так довго.