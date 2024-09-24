Різник – про форму Шахтаря: Я впевнений, що ми можемо ще краще грати

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник прокоментував перемогу у матчі 7-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Оболоні (4:0) та заявив, що команда може грати ще краще.

Про це він розповів для YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Від голкіпера залежить впевненість команди, тому ми всі продемонстрували хорошу гру, здобули чудовий результат. Я впевнений, що ми можемо краще грати. Тому будемо працювати, щоб грати ще краще", – сказав Різник.

У сезоні-2024/25 25-річний воротар зіграв 7 матчів на клубному рівні, 4 з яких відстояв "на нуль".

Після перемоги над Оболонню донецький клуб посідає 4 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши за 6 турів 12 з 18 можливих очок.

Наступний поєдинок "гірники" проведуть на виїзді проти Вереса. Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.