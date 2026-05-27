Крістал Пелес та Райо Вальєкано оголосили стартові склади на фінал Ліги конференцій

Тренерські штаби англійського Крістал Пелес та іспанського Райо Вальєкано визначились зі стартовими складами на фінал Ліги конференцій.

Крістал Пелес: Гендерсон, Вортон, Камада, Канво, Лакруа, Матета, Муньйос, Мітчелл, Піно, Ріад, Сарр

Райо Вальєкано: Баталья, Алемао, Валентін, Гарсія, де Фрутос, Лежен, Лопес, Паласон, Раціу, Сісс, Чаваррія

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Зазначимо, що це буде перше очне протистояння між командами.

Нагадаємо, у півфіналі турніру англійська команда пройшла донецький Шахтар, а іспанська розібралася зі Страсбургом.