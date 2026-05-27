Крістал Пелес та Райо Вальєкано оголосили стартові склади на фінал Ліги конференцій

Олександр Булава — 27 травня 2026, 20:50
Тренерські штаби англійського Крістал Пелес та іспанського Райо Вальєкано визначились зі стартовими складами на фінал Ліги конференцій.

Крістал Пелес: Гендерсон, Вортон, Камада, Канво, Лакруа, Матета, Муньйос, Мітчелл, Піно, Ріад, Сарр

Райо Вальєкано: Баталья, Алемао, Валентін, Гарсія, де Фрутос, Лежен, Лопес, Паласон, Раціу, Сісс, Чаваррія

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Зазначимо, що це буде перше очне протистояння між командами.

Нагадаємо, у півфіналі турніру англійська команда пройшла донецький Шахтар, а іспанська розібралася зі Страсбургом.

