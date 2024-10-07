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Мілан завершує угоду з гравцем збірної Франції

Олександр Булава — 7 жовтня, 21:29
Мілан завершує угоду з гравцем збірної Франції
Фото - Getty Images

Італійський Мілан та голкіпер Майк Меньян ведуть переговори щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "россонері" впевнене, що їм вдасться підписати нову угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року. Наразі переговори просуваються добре, очікується що договір буде підписано найближчими тижнями.

Чинний контракт 29-річного голкіпера закінчується влітку 2026 року. Мілан придбав Майка перед сезоном-2021/22 у французького Лілля за 16,4 млн євро.

Портал transfermarkt оцінює футболіста в 38 млн євро. На його рахунку 24 поєдинки за збірну Франції.

Напередодні Меньян відбив пенальті у матчі з Фіорентиною у чемпіонаті Італії. Попри це "фіалки" завдяки голами завдяки голам Ясіна Адлі та Альфреда Гудмундссона здобули мінімальну перемогу. За Мілан відзначився Крістіан Пулішич.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Майк Меньян

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