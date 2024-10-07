Це футбол, а не цирк: Фонсека прокоментував фестиваль пенальті в матчі з Фіорентиною

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека залишився невдоволений суддівством у матчі 7 туру Серії А проти Фіорентини.

Слова португальського наставника наводить TUTTOmercatoWEB.

"Я не люблю говорити про суддівство, але це не футбол. Футбол – це контакти, і одного простого дотику не повинно бути достатньо, щоб призначати пенальті. Ми вже бачили схожі епізоди цього вікенду. І тоді ми всі починаємо нервувати, і це стає проблемою. Це футбол, а не цирк. І я говорю не лише про пенальті в наші ворота, а й про ті, які призначили на нашу користь. Скільки пенальті ми бачимо в Серії А?"

Також Фонсека заявив, що одинадцятиметрові пробивали не ті, кому відведена ця роль у команді.

"Я вже сказав гравцям, що це більше не має повторотися. Я розлючений, адже штатний пенальтист – Крістіан Пулішич"

У матчі Фіорентина – Мілан було призначено три пенальті – два у ворота господарів та один на користь "россонері". Перший одинадцятиметровий Мілана змарнував Тео Ернандес, а другий – Теммі Абрагам. Зазначимо, "фіалки" теж не забили з позначки, їхню спробу змарнував Мойзе Кін.

В підсумку Фіорентина перемогла з рахунком 2:1 завдяки голам Ясіна Адлі та Альфреда Гудмундссона. За Мілан відзначився Крістіан Пулішич.