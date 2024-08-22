Ноєр: Ніхто не хоче провести сезон без трофеїв, особливо в Баварії

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр заявив, що клуб дуже мотивований і ніхто не хоче провести сезон без трофеїв.

Його слова передає сайт Бундесліги.

"Ніхто не хоче провести сезон без трофеїв, особливо в Баварії. Ми дуже мотивовані. Ми вже стикалися з цим у минулому, принаймні, Томас Мюллер і я. У 2012 році ми теж залишилися без трофеїв. Ми програли у фіналі Ліги чемпіонів, посіли друге місце в Бундеслізі і програли фінал Кубка Дортмунду. Того року національна збірна також програла в півфіналі Євро Італії.

Це був дуже розчаровуючий рік, але ми отримали мотивацію від цих поразок і спрямували її на передсезонну підготовку і на наступний сезон, коли ми виграли требл у 2013 році. Це наша велика мета, але нам дійсно потрібно багато працювати для цього. Ми повинні рости разом як команда і викладатися на полі. У нас нова команда як на полі, так і за його межами, так що це принесло свіжу кров і нову енергію. Ми хочемо забратися на максимальну вершину", — сказав Ноєр.