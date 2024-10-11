Вміння, які не залежать від форми. За якими показниками Україна точно переможе Грузію

Збірна України протистоятиме команді Грузії в 3 турі Ліги націй. Матч прийме польське місто Познань, а сама зустріч відбудеться 11 жовтня о 21:45.

Чемпіон продовжує радувати всіх шанувальників азарту та вболівальників, які не уявляють свого життя без лоскотання нервів та інвестицій. Цього разу ми розглянемо три ставки на матч, які, на нашу думку, точно заслуговують увагу.

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Голи, яких не уникнути

Як показує практика, протягом тривалого часу матчі України в Лізі націй дарують пристойну результативність. Так, щонайменше 3 м'ячі команди забивали у 7 із попередніх 10 матчів "синьо-жовтих" у цьому змаганні.

2 з останніх 3 ігор Грузії так само дарували не менш як 3 голи. Крім того, "хрестоносці" забивали щонайменше двічі у 6 із останніх 8 матчів команди у Лізі націй. Україна йти вперед точно буде подекуди буквально без гальм. Тож на сценарій із підвищеною результативністю і цього разу вказують немало факторів. Та заради більш стриманого вибору та вірогідності обмежимося скромнішим показником.

Ставка: ТБ (2) за 1,54 у БК "Фавбет"

Активна гра попереду, яка виллється у відповідну кількість положень поза грою

Варто звернути увагу й на такий цікавий аспект, як офсайди. Справа в тім, що грузини за цим показником суперникам поступалися за підсумками 8 із останніх 10 ігор в усіх змаганнях.

УАФ

Враховуючи, що на позиції центрфорварда в номінальних господарів вийде, найвірогідніше, Артем Довбик, а на флангах атаки в "синьо-жовтих" у будь-якому разі гратимуть швидкі вибухові футболісти, проходити повз такий статистичний фактор точно не варто.

Ставка: Офсайди: перемога України за 1,69 у БК "Фавбет"

Інтенсив – понад усе

Ризикнемо спрогнозувати, що нудно в матчі точно не буде. Знову ж таки, в першу чергу, завдяки Україні, адже команді Сергія Реброва відступати нема куди.

Та навіть з урахуванням більш ніж вірогідного бажання "синьо-жовтих" іти вперед, без відповіді гостей такі забаганки номінальних господарів не залишаться, адже Грузія – не та команда, яка полюбляє відсиджуватися в обороні. Тож інтенсивний футбол як основа сценарію подій на полі напрошується. Саме тому варіант з корнерами теж виглядає вартісною опцією. Зазначимо, що в матчах за участі Грузії більш як 8 кутових глядачі бачили в 5 із попередніх 7 ігор, а в поєдинках України — за підсумками 6 із 9.

Ставка: Кутові ТБ (8,5) за 1,69 у БК "Фавбет"