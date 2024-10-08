Збірна України — збірна Грузії: анонс матчу Ліги націй

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу зіграє у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником буде лідер нашої групи Грузія.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Збірна України

Перед стартом Ліги націй УЄФА завершився чемпіонат Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва не зуміли вийти в плейоф турніру, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).

У попередньому розіграші Ліги націй українці фінішували другими у квартеті із Шотландією, Ірландією та Вірменією та зберегли прописку в дивізіоні B. Цього сезону Україна зіграла вже 2 поєдинки, у яких спершу поступилась Албанії, а потім програла Чехії.

Зазначимо, що до вересневих матчів збірна України підходить з величезними кадровими втратами: Команді не зможе допомогти одразу 9 (!) футболістів. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

Читайте також : Фото Майже цілий склад: кого втратила збірна України перед матчами Ліги націй

Збірна Грузії

На відміну від України, Грузія дуже вдало виступила на Євро-2024, закохавши у себе мільйони глядачів. У дебютному для себе розіграші турніру команда не лише показала гарний футбол, але й вийшла у плейоф з групи, де були Португалія, Туреччина та... Чехія, з якою вона перетнулася і в Лізі націй.

Саме з чехами Грузія зіграла у першому турі. Той поєдинок завершився розгромною перемогою грузинів (4:1). Після цього Грузія перемогла і Албанію (1:0). До матчу з Україною підопічні Віллі Саньоля підходять в оптимальному складі.

У попередньому розіграші Ліги націй Грузія грала у дивізіоні С, де посіла перше місце у квартеті з Гібралтаром, Північною Македонією та Болгарією. Грузини набрали 16 очок з 18 можливих, втративши бали лише у грі з болгарами вдома (нічия 0:0).

Історія зустрічей

Україна та Чехія провели 9 очних поєдинків. Українці перемогли в 6 матчах, ще три зустрічі завершилися внічию. Перший матч відбувся ще у серпні 1998-го (4:0 на користь українців), а остання гра пройшла у 2015 році (2:1). Обидва матчі були товариські.

Що цікаво, найкращим бомбардиром протистояння є теперішній наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров. На його рахунку 3 голи.

Де дивитися

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Орієнтовні склади

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Михайліченко — Шапаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Довбик, Мудрик

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Гвелесіані, Кашія, Двалі – Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі –Цитаішвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе

Цифри і факти

Україна та Чехія 9 разів грали між собою: 6 перемог в українців, ще 3 гри завершились внічию;

Найкращим бомбардиром протистояння є наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров. На його рахунку 3 голи;

Україна втретє зіграє у дивізіоні B Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, де посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією;

Переможець групи автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім — врятуватися від вильоту;

Склад України значно дорожчий за Грузію (260,50 проти 174,00 млн);

Найдорожчим гравцем збірної України за версією Transfermartk є нападник Роми Артем Довбик – 35 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед грузинів має Хвіча Кварацхелія, який виступає за Наполі – 80 млн євро;

Збірна України молодша за Грузію – 26,4 в України та 27,3 у грузинів;

У збірній України значно менше легіонерів у складі — 7 проти 22;

Одразу 9 футболістів збірної України не зможуть допомогти команді в матчі проти Грузії, Зокрема Ярмоленко, Циганков, Миколенко, Бражко, Степаненко, Лунін, Зінченко та Малиновський.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України – 2:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України – 2,19;

Нічия – 3,40;

Перемога Грузії – 3,60.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.