Гол Мессі врятував Інтер від поразки Філадельфії, Лос-Анджелес Смолякова зіграв внічию

У ніч з 24 на 25 травня відбулась низка матчів у межах МЛС, в яких взяли участь українські футболісти та багаторазовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі.

Гол зіркового аргентинця допоміг Інтеру Маямі уникнути поразки від Філадельфії. Ексфорвард Барселони зменшив відставання в рахунку, а гол Сеговії врятував команду на 90+5 хвилині.

Відеоогляд матчі Філадельфія – Інтер Маямі

Артем Смоляков вийшов на заміну по перерві матчу між Лос-Анджелесом та Клуб де Фут Монреаль, допомігши надійною грою в обороні оформити камбек – 2:2 за підсумками поєдинку. Зазначимо, що у складі Монреаля грає Геннадій Синчук, який наразі травмований.

Відеоогляд матчу Клуб де Фут Монреаль – Лос-Анджелес

Коламбус Крю в результативному матчі зазнав поразки від Шарлотт з Євгеном Чеберком у складі. Попри три пропущені голи, українець отримав оцінку від статистичних порталів трохи нижче за середню – 6.6.

Відеоогляд матчу Шарлотт – Коламбус Крю

Остін з Олександром Сватком не зміг переграти Міннесоту. Команди обмінялись результативними ударами ще до перерви, після чого довели матч до нічиєї.

Відеоогляд матчу Міннесота – Остін

Раніше повідомлялось, що легенда Реала може продовжити кар'єру в МЛС.