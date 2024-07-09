Гравець Шахтаря може продовжити кар'єру в Гамбурзі
Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі потрапив у список інтересів німецького Гамбурга.
Про це повідомляє GeorgianFooty.
За інформацією джерела, грузинський фулбек може погодитися на трансфер, адже місце у стартовому складі Шахтаря йому не гарантовано після повернення з оренди бразильця Вінісіуса Тобіаса.
У минулому сезоні Гіоргі провів 24 матчі у всіх турнірах, віддавши три результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця збірної Грузії у 2,5 млн євро.
Напередодні Шахтар повідомив про повернення бразильського півзахисника Педріньйо.