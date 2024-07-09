Гравець Шахтаря може продовжити кар'єру в Гамбурзі

Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі потрапив у список інтересів німецького Гамбурга.

Про це повідомляє GeorgianFooty.

За інформацією джерела, грузинський фулбек може погодитися на трансфер, адже місце у стартовому складі Шахтаря йому не гарантовано після повернення з оренди бразильця Вінісіуса Тобіаса.

🇬🇪🇩🇪Giorgi Gocholeishvili is a player considered by Hamburg.👀



The Georgian international wing-back could be opting for a move to HSV, with his time at Shakhtar being quite limited, especially given the return of Vinícius Tobias at the club.



( @17janik ) pic.twitter.com/zaP9E57KRK — Georgian Footy (@GeorgianFooty) July 8, 2024

У минулому сезоні Гіоргі провів 24 матчі у всіх турнірах, віддавши три результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця збірної Грузії у 2,5 млн євро.

Напередодні Шахтар повідомив про повернення бразильського півзахисника Педріньйо.