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Гравець Шахтаря може продовжити кар'єру в Гамбурзі

Владислав Уткін — 9 липня, 11:20
Гравець Шахтаря може продовжити кар'єру в Гамбурзі

Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі потрапив у список інтересів німецького Гамбурга.

Про це повідомляє GeorgianFooty.

За інформацією джерела, грузинський фулбек може погодитися на трансфер, адже місце у стартовому складі Шахтаря йому не гарантовано після повернення з оренди бразильця Вінісіуса Тобіаса.

У минулому сезоні Гіоргі провів 24 матчі у всіх турнірах, віддавши три результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця збірної Грузії у 2,5 млн євро.

Напередодні Шахтар повідомив про повернення бразильського півзахисника Педріньйо.

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