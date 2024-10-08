Захисник Грузії: Збірна України хороша команда, але ми лідери групи

Грузинський захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі, який на правах оренди за Копенгаген, вважає, що його національна команда повинна доводити статус лідера групи у матчі з Україною в Лізі націй.

Цитує оборонця sportline.ge.

"Збірна України дійсно хороша команда, але ми лідери групи та докладемо максимум зусиль, щоб зберегти цю позицію. Уболівальники багато роблять для нас. Вони дуже підтримують нас, і це дуже нас мотивує. Я хочу подякувати їм за це", – сказав Гочолейшвілі.

Збірна Грузії у вересневих матчах Ліги націй обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).

Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.