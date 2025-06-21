Галатасарай намагається переконати Гюндогана залишити Манчестер Сіті
Турецький Галатасарай хоче переконати хавбека Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана приєднатися до команди Окана Бурука цього літа.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, стамбульські "леви" вже зробили гравцеві конкретну пропозицію: контракт до літа 2027 року з опцією продовження на один сезон.
У Туреччині сподіваються, що цього вистачить, щоб півзахисник захотів повернутися на свою історичну батьківщину.
Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті готовий відпустити 34-річного хавбека під час літнього трансферного вікна. При цьому також зазначається, що "містяни" дозволять йому піти безкоштовно, незважаючи на контракт до літа 2026 року.
Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола призначив нового капітана Манчестер Сіті після відходу Кевіна Де Брейне.