Манчестер Сіті готовий відпустити Гюндогана у Галатасарай

Досвідчений півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє The Guardian.

У підписання 34-річного півзахисника зацікавлений турецький Галатасарай. Ще взимку стамбульський клуб хотів оформити трансфер німця, однак тоді Сіті не захотів втрачати досвідченого гравця посеред сезону.

Проте прихід Ніко Гонсалеса та Теяні Рейндерса, а також повернення Родрі й очікуваного одужання Ніко Ковачича, ігровий час Гюндогана може бути обмежений.

Зазначається, що попри чинний контракт до літа 2026 року, Сіті може дозволити йому піти безплатно.

Вважається, що німець, чиї батьки народилися в Туреччині, має бажання грати за Галатасарай.

У сезоні-2024/25 Ілкай зіграв 50 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, хавбек виступав у складі "містян" з 2016 по 2023 рік, перейшовши на правах вільного агента до Барселони. Втім, вже за сезон Гюндогану набридла Іспанія та він повернувся на "Етіхад Стедіум".

Напередодні Манчестер Сіті з голами Фодена та Доку обіграв марокканський Відад на старті КЧС-2025.