Герреро: Після дебютного голу почуваюся значно краще

Форвард Динамо Едуардо Герреро прокоментував свій дебютний гол за київський клуб, який він забив з пенальті у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Ворскли (перемога 2:1 в овертаймі).

Панамського нападника цитує пресслужба Динамо.

"Тепер почуваюся значно краще, адже я не міг забити гол протягом багатьох матчів, а для форварда це важливо. Пенальті? Ми це вирішили ще перед грою. Андрієвський сказав мені, що якщо ми заробимо пенальті, саме я виконуватиму 11-метровий. Це додало мені впевненості на матч в цілому. Коли ми заробили пенальті, я спокійно почувався перед ударом", – заявив Герреро.

Нагадаємо, на те, щоб забити дебютний гол за Динамо, Герреро знадобилося 10 матчів. У попередніх дев’яти (6 – в УПЛ і ще 3 – у Лізі Європи) він сумарно провів на полі 390 хвилин і не відзначився жодною результативною дією.

Форвард збірної Панами перейшов до Динамо з Зорі 4 вересня поточного року, його трансфер обійшовся киянам у 2,5 мільйони євро. Контракт нападника зі столичним клубом розрахований до літа 2029 року.