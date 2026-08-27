Возінья дебютував за Коло-Коло

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья дебютував за свій новий клуб, чилійський Коло-Коло.

У ніч з 26 на 27 серпня він вийшов у основі свої команди на матч Кубку Чилі проти Уніон Еспаньола. Возінья відстояв "на нуль", а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Возінья став гравцем Коло-Коло на початку серпня поточного року, перейшовши на правах вільного агента.

40-річний ветеран став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.