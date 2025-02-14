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Гравець Шахтаря очолив рейтинг найдорожчих атакувальних півзахисників до 23 років поза топ-5 ліг

Олексій Мурзак — 14 лютого 2025, 21:47
Гравець Шахтаря очолив рейтинг найдорожчих атакувальних півзахисників до 23 років поза топ-5 ліг
Георгій Судаков
ФК Шахтар Донецьк

Футболіст Шахтаря Георгій Судаков очолив рейтинг найдорожчих атакувальних півзахисників віком до 23 років поза межами топ-5 чемпіонатів.

Список склав портал CIES.

Орієнтовна вартість півзахисника "гірників" оцінюється у 49,5 млн євро. У трійці найдорожчих також двоє гравців з чемпіонату Нідерландів, а саме Малік Тілльман з ПСВ (46,1 млн) та Кеннет Тайлор з Аякса (31,9 млн).

Топ-10 найдорожчих атакувальних півзахисників до 23 років

  1. Георгій Судаков (Шахтар) – 49,5 млн євро
  2. Малік Тілльман (ПСВ) – 46,1 млн євро
  3. Кеннет Тайлор (Аякс) – 31,9 млн євро
  4. Антоні Міламбо (Феєноорд) – 26,5 млн євро
  5. Кендрі Паес (Індепендьєнте дель Вальє) – 24,7 млн євро
  6. Оскар Глух (Зальцбург) – 24,1 млн євро
  7. Арне Енґельс (Селтік) – 23,5 млн євро
  8. Мартин Батурина (Динамо Загреб) – 21,6 млн євро
  9. Пакстен Ааронсон (Утрехт) – 18,8 млн євро
  10. Ардон Яшарі (Брюгге) – 18,2 млн євро

Раніше повідомлялося, що Фіорентина намагалась підписати півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Італійський клуб пропонував "гірникам" 20 млн євро за футболіста, але чемпіон України вимагав щонайменше 30 млн.

рейтинг Георгій Судаков Шахтар Донецьк CIES Football Observatory

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