Гравець Шахтаря очолив рейтинг найдорожчих атакувальних півзахисників до 23 років поза топ-5 ліг

Футболіст Шахтаря Георгій Судаков очолив рейтинг найдорожчих атакувальних півзахисників віком до 23 років поза межами топ-5 чемпіонатів.

Список склав портал CIES.

Орієнтовна вартість півзахисника "гірників" оцінюється у 49,5 млн євро. У трійці найдорожчих також двоє гравців з чемпіонату Нідерландів, а саме Малік Тілльман з ПСВ (46,1 млн) та Кеннет Тайлор з Аякса (31,9 млн).

Топ-10 найдорожчих атакувальних півзахисників до 23 років

Георгій Судаков (Шахтар) – 49,5 млн євро Малік Тілльман (ПСВ) – 46,1 млн євро Кеннет Тайлор (Аякс) – 31,9 млн євро Антоні Міламбо (Феєноорд) – 26,5 млн євро Кендрі Паес (Індепендьєнте дель Вальє) – 24,7 млн євро Оскар Глух (Зальцбург) – 24,1 млн євро Арне Енґельс (Селтік) – 23,5 млн євро Мартин Батурина (Динамо Загреб) – 21,6 млн євро Пакстен Ааронсон (Утрехт) – 18,8 млн євро Ардон Яшарі (Брюгге) – 18,2 млн євро

Раніше повідомлялося, що Фіорентина намагалась підписати півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Італійський клуб пропонував "гірникам" 20 млн євро за футболіста, але чемпіон України вимагав щонайменше 30 млн.