18-річний вихованець Шахтаря перейшов у Гент

18-річний український півзахисник Олександр Сорока підписав контракт з бельгійським Гентом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода діє до літа 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Олександр є вихованцем донецького Шахтаря, після повномасштабного вторгнення Росії приєднався до бельгійського клубу. У цьому сезоні відіграв 13 матчів за Гент U-18.

"Саша – опорний півзахисник з дуже хорошою позиційною грою, який добре сканує і знає, що відбувається навколо нього в кожен момент матчу. Він здатний визначати темп матчу і добре прогресує в цьому сезоні", – зазначив головний тренер Гента Томас Меттон.

Зазначимо, що за Гент раніше виступав нападник збірної України Роман Яремчук (2017-2021 рр.). На його рахунку 47 голів за бельгійський клуб у 121 матчі.