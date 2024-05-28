Генменеджер Миная: Немає гравців, з якими ми не готові розпрощатися

Генеральний менеджер ужгородського Миная Мирослав Небесник розповів, що команда готова розпрощатися з будь-яким футболістом.

Його слова передає Тribuna.com.

"Нема таких, з ким ми не готові розпрощатися. Звісно, є ключові фігури, на яких зараз будується гра команди. Але ми навмисно зробили цих лідерів лідерами, аби вони показали найкращі якості й на них звернули увагу солідніші клуби.

Це Олександр Кемкін, Тимур Кораблін, Владислав Вакула, який буквально відродив себе у цій частині чемпіонату і довів, що він є гравцем екстракласу й допоможе будь-якій команді першої шістки Прем’єр-ліги.

Розуміємо, що довкола них буде багато чуток цього трансферного вікна, буде багато зацікавленості. Будемо розмовляти", — сказав Небесник.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.

Раніше стало відомо, що ужгородці планують зберегти головного тренера команди Желько Любеновича у клубі. Такі ж плани має і сам наставник.