Він видатний гравець: гендиректор Баварії прокоментував чутки про інтерес до Мудрика

Генеральний директор Баварії Макс Еберль після матчу з Шахтарем (5:1) у Лізі чемпіонів прокоментував колишні чутки про інтерес "ротен" до Михайла Мудрика.

Слова 51-річного німця наводить Bayern & Germany з посиланням на Bild.

Еберля також попросили сказати, чи залишився у мюнхенського клубу інтерес до вінгера Челсі.

"Він видатний гравець. У нього контракт з Челсі до 2031 року і він коштує великих грошей.

Ми, звичайно, стежимо за ринком, звичайно, Мудрик – видатний гравець. Але на даний момент це лише чутки", – заявив Еберль.