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Він видатний гравець: гендиректор Баварії прокоментував чутки про інтерес до Мудрика

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 20:14
Він видатний гравець: гендиректор Баварії прокоментував чутки про інтерес до Мудрика
Михайло Мудрик
Instagram Михайла Мудрика

Генеральний директор Баварії Макс Еберль після матчу з Шахтарем (5:1) у Лізі чемпіонів прокоментував колишні чутки про інтерес "ротен" до Михайла Мудрика.

Слова 51-річного німця наводить Bayern & Germany з посиланням на Bild.

Еберля також попросили сказати, чи залишився у мюнхенського клубу інтерес до вінгера Челсі.

"Він видатний гравець. У нього контракт з Челсі до 2031 року і він коштує великих грошей.

Ми, звичайно, стежимо за ринком, звичайно, Мудрик – видатний гравець. Але на даний момент це лише чутки", – заявив Еберль.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик записав на свій рахунок 3 голи та 5 результативних передач у 15 матчах Челсі.

Нагадаємо, що Мудрик пропустив тренування "пенсіонерів" перед вилітом у Казахстан на гру Ліги Європи проти Астани.

Через це існує ймовірність, що 23-річний гравець збірної України пропустить цей поєдинок.

Баварія Челсі Михайло Мудрик Макс Еберль

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