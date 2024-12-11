Він видатний гравець: гендиректор Баварії прокоментував чутки про інтерес до Мудрика
Генеральний директор Баварії Макс Еберль після матчу з Шахтарем (5:1) у Лізі чемпіонів прокоментував колишні чутки про інтерес "ротен" до Михайла Мудрика.
Слова 51-річного німця наводить Bayern & Germany з посиланням на Bild.
Еберля також попросили сказати, чи залишився у мюнхенського клубу інтерес до вінгера Челсі.
"Він видатний гравець. У нього контракт з Челсі до 2031 року і він коштує великих грошей.
Ми, звичайно, стежимо за ринком, звичайно, Мудрик – видатний гравець. Але на даний момент це лише чутки", – заявив Еберль.
У нинішньому сезоні Михайло Мудрик записав на свій рахунок 3 голи та 5 результативних передач у 15 матчах Челсі.
Нагадаємо, що Мудрик пропустив тренування "пенсіонерів" перед вилітом у Казахстан на гру Ліги Європи проти Астани.
Через це існує ймовірність, що 23-річний гравець збірної України пропустить цей поєдинок.