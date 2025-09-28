Баєнко: Перед Кривбасом поставлена задача – стати чемпіоном

Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко розповів про довгострокові цілі клубу.

Слова фахівця наводить Футбол 360.

"Вихованці своєї академії – це той фундамент, на який зможе завжди спертися клуб у будь-якій ситуації. Хочемо побудувати клуб як бізнес-модель для того, щоб наші футболісти були цікаві на ринку, щоб їх інші клуби хотіли придбати. Це також одна зі стратегій.

Я вважаю, що зараз чемпіонат України вирівнюється в плані інтересу, в плані футболу, цікавості гри. Кожен клуб має шанси на чемпіонство. На сьогодні в Кривбаса амбіції, про які я казав раніше. Є поставлена президентом клубу задача – стати чемпіонами", – заявив Баєнко.