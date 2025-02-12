Генеральний директор Кривбаса анонсував нові трансфери

Генеральний директор криворізького Кривбаса Володимир Баєнко повідомив, що клуб не завершив роботу на трансферному ринку.

Його слова передає пресслужба команди.

"В болівальникам потрібно чекати ще трансферів, адже вони не закінчились, ми продовжуємо працювати. Ми працюємо завжди, кожного дня і це не залежить від трансферного вікна – ми постійно в пошуку нових гравців. Є стратегія, філософія та завдання, поставлені президентом клубу ", – сказав Баєнко.

Нагадаємо, напередодні Кривбас завершив підписання центрального півзахисника Лєвскі Фердинанда Ікенни. Це вже другий зимовий трансфер – раніше клуб підписав вінгера збірної Венесуели.

Раніше криворізький колектив оголосив про відхід одного зі своїх легіонерів.