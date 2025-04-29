У Кривбаса одна глобальна мета: генеральний директор – про майбутнє клубу

Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко заявив, що глобальною метою клубу є здобуття чемпіонського титулу Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі ТаТоТаке.

"Майбутнє клубу від непотрапляння в єврокубки аж ніяк не залежить. Це наше завдання. Ми маємо велике глобальне завдання – стати чемпіонами країни, і ми до цього йтимемо за тим, що ми запланували. Тому що немає сенсу боротися за вихід до єврокубків, бо ти завжди боротимешся за них.

Ми поставили амбітне завдання і будемо до цього йти. У нас є розуміння, як це можна зробити. Є різні часи: коли в тебе є якісь можливості, коли потрібно реорганізувати щось, перебудуватися. Але глобальна мета одна", – розповів Баєнко.