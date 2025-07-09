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Ексчемпіон Англії визначився з новим головним тренером

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 09:16
Ексчемпіон Англії визначився з новим головним тренером
Лестер Сіті

Чемпіон Англії 2016 року Лестер Сіті визначився із новим головним тренером.

Про це повідомляє Talksport.

"Лисиці" планують призначити на цю посаду екснаставника КПР Марті Сіфуентеса, який залишив свій клуб по завершенню сезону.

Босам Лестера подобається стиль іспанця, а також той факт, що фахівець втримав КПР в середині турнірної таблиці Чемпіоншипу з обмеженими фінансовими ресурсами (15 місце).

Нагадаємо, минулий сезон Лестер завершив на 18 місці в АПЛ та вилетів у другий за силою дивізіон.

Напередодні клуб оголосив про звільнення легенди Манчестер Юнайтед Руда ван Ністелроя.

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Лестер Сіті

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