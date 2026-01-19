Завжди прагнув ставати кращим: Геї – про перехід в Манчестер Сіті
Новачок Манчестер Сіті Марк Геї оцінив свій перехід у новий клуб.
Його слова передає пресслужба "містян".
"Перш за все, це така честь, приїхати і грати за такий великий клуб.
Я завжди прагнув ставати кращим та вдосконалюватися, а цей клуб є ідеальним місцем для мене. Мені розповідали доволі багато чудових речей про Манчестер Сіті, їхніх уболівальників, а минулі успіхи футболістів і головного тренера команди говорять самі за себе.
Це безумовно правильне середовище для мене, щоб вдосконалюватися та просто ставати кращим. Сподіваюся, що я зможу запропонувати все, що в мене є, щоб допомогти кожній людині тут", – сказав Геї.
Нагадаємо, сума трансферу гравця склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів, також передбачені бонуси.
Гвардіола був змушений терміново шукати підсилення захисної ланки через серйозні кадрові втрати: 23-річний Йошко Гвардіол переніс операцію після перелому гомілки, а 28-річний Рубен Діаш вибув на термін від чотирьох до шести тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.
У складі Пелес Марк Геї здобув Кубок Англії (у фіналі проти Сіті) та Суперкубок (проти Ліверпуля). Цього сезону 25-річний центральний захисник провів за "орлів" 33 матчі, у яких відзначився 3 голами та 4 результативними передачами.
Зауважимо, що це вже другий великий трансфер "містян" у це вікно, враховуючи підписання Антуана Семеньйо з Борнмута за 62.5 млн фунтів.