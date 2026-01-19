Українська правда
Завжди прагнув ставати кращим: Геї – про перехід в Манчестер Сіті

Олександр Булава — 19 січня 2026, 22:05
Манчестер Сіті

Новачок Манчестер Сіті Марк Геї оцінив свій перехід у новий клуб.

Його слова передає пресслужба "містян".

"Перш за все, це така честь, приїхати і грати за такий великий клуб.

Я завжди прагнув ставати кращим та вдосконалюватися, а цей клуб є ідеальним місцем для мене. Мені розповідали доволі багато чудових речей про Манчестер Сіті, їхніх уболівальників, а минулі успіхи футболістів і головного тренера команди говорять самі за себе.

Це безумовно правильне середовище для мене, щоб вдосконалюватися та просто ставати кращим. Сподіваюся, що я зможу запропонувати все, що в мене є, щоб допомогти кожній людині тут", – сказав Геї.

Нагадаємо, сума трансферу гравця склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів, також передбачені бонуси.

Гвардіола був змушений терміново шукати підсилення захисної ланки через серйозні кадрові втрати: 23-річний Йошко Гвардіол переніс операцію після перелому гомілки, а 28-річний Рубен Діаш вибув на термін від чотирьох до шести тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.

У складі Пелес Марк Геї здобув Кубок Англії (у фіналі проти Сіті) та Суперкубок (проти Ліверпуля). Цього сезону 25-річний центральний захисник провів за "орлів" 33 матчі, у яких відзначився 3 голами та 4 результативними передачами.

Зауважимо, що це вже другий великий трансфер "містян" у це вікно, враховуючи підписання Антуана Семеньйо з Борнмута за 62.5 млн фунтів.

