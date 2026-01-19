Завжди прагнув ставати кращим: Геї – про перехід в Манчестер Сіті

Новачок Манчестер Сіті Марк Геї оцінив свій перехід у новий клуб.

Його слова передає пресслужба "містян".

"Перш за все, це така честь, приїхати і грати за такий великий клуб.

Я завжди прагнув ставати кращим та вдосконалюватися, а цей клуб є ідеальним місцем для мене. Мені розповідали доволі багато чудових речей про Манчестер Сіті, їхніх уболівальників, а минулі успіхи футболістів і головного тренера команди говорять самі за себе.

Це безумовно правильне середовище для мене, щоб вдосконалюватися та просто ставати кращим. Сподіваюся, що я зможу запропонувати все, що в мене є, щоб допомогти кожній людині тут", – сказав Геї.