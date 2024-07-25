Гецко: Треба обов'язково перемагати Марокко та Аргентину

Колишній гравець збірної України з футболу Іван Гецко сказав, що олімпійська збірна України повинна перемогти Марокко та Аргентину

Його слова передає Sport.ua.

"Ротань постійно нарікав на проблеми зі складом, що в його розпорядженні не ті гравці. Я вважаю, що керманич не повинен виносити на широкий загал якісь внутрішні проблеми. Цим він тільки принижував підопічних. Коли вже взявся за справу, то зосередься виключно на тренувальному процесі. Це ж і твоя вина, що хлопці вчора виявилися неготовими функціонально, що не спрацювали заміни.

Треба обов'язково перемагати Марокко й Аргентину. Важко? Так, але звитяги не бувають легкими на такому рівні. Хлопці повинні пам'ятати, що це олімпійський турнір, який може бути лише раз в житті. Ось чому й налаштування й ставлення до своїх обов'язків на футбольному полі повинні бути відповідними", — сказав Гецко.