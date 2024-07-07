Гаттузо: Українці — надзвичайно гордий народ, великого серця і великої шляхетної мети

Легендарний італійський футболіст, а нині тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо сподівається, що війна в Україні закінчиться якомога швидше.

Свою підтримку він висловив у інтерв’ю пресслужбі Шахтаря.

" Це надзвичайно гордий народ, великого серця і великої шляхетної мети. Українці дійсно неймовірні, вони живуть у надзвичайно складних умовах, на жаль, дуже багато людей віддали своє життя.

Єдине, на що я сподіваюся – що війна закінчиться якомога швидше. Це нечесно по відношенню до цього чудового народу та цієї чудової країни. Це їхня земля, це їхнє місце, де українці народилися, де жили їхні батьки, де живуть їхні діти.

Я дійсно сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше, бо це ваш край, і ви заслуговуєте жити в ньому щасливими. Але якщо намагатися шукати якийсь позитив у цьому, то дійсно приємно бачити ту гордість, яку демонструє народ України", — сказав Гаттузо.

Напередодні Шахтар і Хайдук провели товариський матч, який завершився нічиєю з рахунком 1:1. Нагадаємо, минулого сезону Дженнаро вже перетинався з Шахтарем — у першому матчі 1/16 Ліги Європи його Марсель розписав із "гірниками" бойову нічию 2:2.

Втім, через незадовільні результати в Лізі 1 італієць був звільнений і на матч-відповідь "провансальців" вивиів інший тренер. У підсумку Марсель переміг 3:1 і пройшов до наступного раунду.