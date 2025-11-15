Гаттузо закликав змінити систему європейської кваліфікації на чемпіонат світу

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо розкритикував правила європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Цитує тренера ESPN.

Італійський фахівець вважає, що система відбору потребує змін. Він нагадав про систему відбору під час своєї ігрової кар'єри і порівняв її із іншими конфедераціями, наголосивши на забезпеченні справедливості.

"У мої часи кращі [у групі] другі місця одразу потрапляли на чемпіонат світу, тепер правила змінилися. Щоб змінити правила, потрібно звертатися до тих, хто організовує ці турніри. На ЧС-1990 й 1994 було дві африканські команди [три у 1994], тепер їх дев'ять. Це не спірно, але є труднощі, і ми добре це знаємо. Рекорд Італії – шість перемог [у кваліфікаційному турнірі]? Потрібно запитати у тих, хто формує групи та встановлює правила. Якщо подивитися на Південну Америку, де шість із десяти команд потрапляють на ЧС напряму, а сьома грає плейоф з командою з Океанії, це справді викликає жаль і певний сум. Ось у чому розчарування. Система [кваліфікації] у Європі потребує змін", – сказав Гаттузо.

Нагадаємо, Італія після перемоги над Молдовою забезпечила собі друге місце у групі відбору. Щоб стати першою, італійцям необхідно обіграти лідера – Норвегію – з різницею у 9 м'ячів.

Востаннє на світовій першості збірна Італії грала у 2014 році. Після цього команда двічі зазнала поразок у плейоф кваліфікації: у 2018 році поступилися Швеції, а у 2022-му – Північній Македонії.