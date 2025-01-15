Гасперіні: Скудетто? Давайте вийдемо в Лігу чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що його підопічні мають боротися за потрапляння в Лігу чемпіонів, а не за чемпіонство в нинішньому сезоні Серії А.

Читайте також : Фото колонка Останній ривок невгамовного. Чому Аталанта готова створити сенсацію

Про це італійський фахівець розповів після нічиї з Ювентусом (1:1) у 19 турі чемпіонату Італії.

"Чудова гра сьогодні, щоб вийшов хороший матч, потрібно дві команди. Ювентус дуже сильний колектив. Нічия нас влаштовує. Скудетто? Якщо ми повинні до чогось прагнути, то ми прагнемо до Ліги чемпіонів", – підсумував Гасперіні.

Аталанта з 43 очками посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, відставання від лідера Наполі складає 4 бали. Ювентус має в активі 34 пункти та наразі йде 5-м.

Напередодні Рома з голом Артема Довбика вирвала нічию у Болоньї, а Наполі завдяки перемозі над Вероною закріпив лідерство у Серії А.