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Гасперіні назвав двох найнебезпечніших гравців Шахтаря

Руслан Травкін — 1 жовтня, 22:35
Гасперіні назвав двох найнебезпечніших гравців Шахтаря
Джан П'єро Гасперіні
Getty images

Наставник італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні назвав Георгія Судакова та Егіналду найбільш небезпечними гравцями Шахтаря.

Його слова цитує сайт TMW.

"Шахтар – дуже швидка команда, яка всіє контролювати м'яч. З атакувальних гравців я б виділив Георгія Судакова і Егіналду.

Вони добре відіграли перший тайм проти Болоньї. Друга половина гри була іншої, на місті Болоньї ми б забили свій гол, їм просто не пощастило.

У Лізі чемпіонів немає слабких команд, а Шахтар – хороша команда, чемпіон своєї країни. Нас чекає відкритий матч, обидві команди гратимуть на перемогу", – сказав Гасперіні.

Нагадаємо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською Болоньєю, а Аталанта розійшлася миром з Арсеналом (0:0). Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:45 за київським часом.

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