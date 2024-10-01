Гасперіні назвав двох найнебезпечніших гравців Шахтаря
Наставник італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні назвав Георгія Судакова та Егіналду найбільш небезпечними гравцями Шахтаря.
Його слова цитує сайт TMW.
"Шахтар – дуже швидка команда, яка всіє контролювати м'яч. З атакувальних гравців я б виділив Георгія Судакова і Егіналду.
Вони добре відіграли перший тайм проти Болоньї. Друга половина гри була іншої, на місті Болоньї ми б забили свій гол, їм просто не пощастило.
У Лізі чемпіонів немає слабких команд, а Шахтар – хороша команда, чемпіон своєї країни. Нас чекає відкритий матч, обидві команди гратимуть на перемогу", – сказав Гасперіні.
Нагадаємо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською Болоньєю, а Аталанта розійшлася миром з Арсеналом (0:0). Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:45 за київським часом.