Хабі Алонсо: Не хотіли зраджувати своєму стилю
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо назвав причини розгромної поразки від Аталанти у фіналі Ліги Європи.
Його слова цитує офіційний X (Twitter) Баєра.
"Сьогодні в нас був поганий день. Дуже прикро, що він припав на важливу гру, але ми маємо прийняти це. Ми не хотіли зраджувати своєму стилю, але сьогодні він не спрацював. У нас було чимало проблем.
Ми багато чому навчимося з цієї гри. Фінал не забувається. Кожен з нас — і я теж — буде вчитися на сьогоднішньому досвіді. Перед нами стоїть виклик — як ми оговтаємося від цієї невдачі? У суботу побачимо, чи зможемо ми впоратися з цим", — сказав Алонсо.
Баєр зазнав першої поразки в сезоні. Безпрограшна серія "фармацевтів" тривала 51 матч, що є рекордом клубного європейського футболу.
У суботу, 25 травня, команда Алонсо матиме можливість поборотися за ще один трофей. У фіналі Кубку Німеччини Баєр зіграє проти друголігового Кайзерслаутерна.