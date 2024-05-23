Хабі Алонсо: Не хотіли зраджувати своєму стилю

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо назвав причини розгромної поразки від Аталанти у фіналі Ліги Європи.

Його слова цитує офіційний X (Twitter) Баєра.

"Сьогодні в нас був поганий день. Дуже прикро, що він припав на важливу гру, але ми маємо прийняти це. Ми не хотіли зраджувати своєму стилю, але сьогодні він не спрацював. У нас було чимало проблем.

Ми багато чому навчимося з цієї гри. Фінал не забувається. Кожен з нас — і я теж — буде вчитися на сьогоднішньому досвіді. Перед нами стоїть виклик — як ми оговтаємося від цієї невдачі? У суботу побачимо, чи зможемо ми впоратися з цим", — сказав Алонсо.