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Неприємна розмова з гендиректором. Стало відомо, чому Гасперіні не очолив Ювентус

Олег Дідух — 15 червня 2025, 20:20
Неприємна розмова з гендиректором. Стало відомо, чому Гасперіні не очолив Ювентус
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Новий головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні міг влітку поточного року очолити Ювентус.

Про це повідомляє OneFootball.

За їхньою інформацією, перехід Гасперіні у Ювентус не відбувся через неприємну телефонну розмову між тренером і генеральним директором клубу Дам’єном Комоллі.

Комоллі подзвонив до Гасперіні і сказав йому: "Переконай мене, чому Ювентус повинен обрати саме тебе". Тренер відповів: "Це ти до мене подзвонив, а не я до тебе". Гасперіні не сподобалася зарозумілість Комоллі, і серйозних розмов щодо можливої співпраці навіть не було.

Нагадаємо, Гасперіні працював у молодіжних командах Ювентуса в 1994 – 2003 роках. На дорослому рівні тренував Кротоне, Дженоа, Інтер, Палермо і Аталанту.

Джан П`єро Гасперіні Ювентус

Джан П`єро Гасперіні

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