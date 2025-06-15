Неприємна розмова з гендиректором. Стало відомо, чому Гасперіні не очолив Ювентус
Джан П'єро Гасперіні
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Новий головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні міг влітку поточного року очолити Ювентус.
Про це повідомляє OneFootball.
За їхньою інформацією, перехід Гасперіні у Ювентус не відбувся через неприємну телефонну розмову між тренером і генеральним директором клубу Дам’єном Комоллі.
Комоллі подзвонив до Гасперіні і сказав йому: "Переконай мене, чому Ювентус повинен обрати саме тебе". Тренер відповів: "Це ти до мене подзвонив, а не я до тебе". Гасперіні не сподобалася зарозумілість Комоллі, і серйозних розмов щодо можливої співпраці навіть не було.
Нагадаємо, Гасперіні працював у молодіжних командах Ювентуса в 1994 – 2003 роках. На дорослому рівні тренував Кротоне, Дженоа, Інтер, Палермо і Аталанту.