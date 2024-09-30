Дуже дивний маркетинг: супермаркет продає матраци із зображенням форварда Баварії

Футбольні фанати були здивовані новим товаром від Баварії, який з'явився в продажу в Німеччині.

Тепер на сайті супермакету Lidl можна придбати надувний матрац у формі нападника "Баварії" Гаррі Кейна за 13 євро. Ця ідея викликала чимало сміху серед фанатів, які були шоковані підприємницькими здібностями мюнхенців.

The Sun

Також доступні надувні матраци із зображеннями хавбека Джамала Мусіали та захисника Маттейса де Лігта, хоча нідерландець вже грає за Манчестер Юнайтед.

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Крім того, Lidl продає дитячий басейн у вигляді "Альянц Арени" та водяну гірку у клубних кольорах.

Нагадаємо, після пʼяти турів Бундесліги Баварія займає перше місце у турнірній таблиці, набравши 13 очок.