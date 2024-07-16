Він був близький до футбольного безсмертя: Лінекер віддав належне Саутгейту

Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер вважає, що вже колишній наставник "Трьох левів" Гарет Саутгейт був дуже близьким до футбольного безсмертя.

У своєму X (Twitter) Гарі подякував Гарету за досягнення на чолі національної команди.

"Бажаю Гарету Саутгейту всього найкращого у майбутньому. Він привив збірній Англії те, чого ми не бачили тривалий час — гідність, повагу та єдність. Він був близьким, дуже близьким до футбольного безсмертя і завжди виконував свою роботу зі смиренністю, порядністю та гідністю. Дякую, Гарет", — написав Лінекер.

Сьогодні, 16 липня, Саутгейт оголосив про відставку з посади головного тренера збірної Англії. Він тренував головну команду країни майже 8 років, з вересня 2016-го. Під його керівництвом "Три леви" вийшли у півфінал ЧС-2018, двічі грали у фіналах Євро, але так і не змогли перервати трофейну посуху, яка триває з 1966 року.