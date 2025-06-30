Став відомий розклад контрольних матчів Динамо

Київське Динамо визначилося із розкладом своїх літніх передсезонних контрольних матчів.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

У процесі підготовки до сезону-2025/26 Динамо проведе 4 спаринги у період з 5 до 16 липня. Раніше уже повідомлялося про те, що одним із суперників команди Олександра Шовковського буде угорська Кішварда.

Розклад контрольних матчів Динамо на літніх зборах-2025:

5 липня. 18:00 | Динамо – Кішварда (Угорщина)

10 липня. 17:00 | Динамо – Мідтьюлланн (Данія)

11 липня. 12:00 | Динамо – Вест Бромвіч Альбіон (Англія)

16 липня. Час уточнюється | Динамо – Осієк (Хорватія)

Нагадаємо, літні збори Динамо проведе в Австрії. Команда відправилася на них у суботу, 28 червня. Перший офіційний матч команди в новому сезоні запланований на 22 липня в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.